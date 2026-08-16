Россиянки стали чемпионками Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье

Россиянки Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина стали чемпионками Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. Спортсменки получили 165,430 балла за выступления в четырёх дисциплинах (опорный прыжок, разноуровневые брусья, бревно и вольные упражнения). Кроме того, Ангелина Мельникова выиграла золото в личном многоборье и опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Серебро в личном многоборье завоевала Анна Калмыкова.





Российские синхронистки завоевали золотую медаль юниорского первенства мира в группе в произвольной программе. Также золотые медали турнира в сольной произвольной программе выиграли Екатерина Штатнова и Захар Трофимов. Российские спортсмены выступают на этом турнире с флагом и гимном.