Украинцы лишили митрополита УПЦ гражданства Украины и мобилизовали в ВСУ

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Сергий (Аницой) канонической Украинской православной церкви был сперва лишён гражданства Украины, а затем похищен и мобилизован в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Также похищен клирик Тульчинской епархии протоиерей Анатолий Вишневой, которого тоже собираются мобилизовать в ВСУ.

В конце 2024 года украинское правительство разрешило предоставлять бронь от мобилизации священникам "критически важных религиозных организаций", а в июне 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список более чем из 7,7 тысячи таких структур. СМИ сразу обратили внимание на то, что в нём почти нет общин и приходов канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основании "специальных критериев".

