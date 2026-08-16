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Британцы перестали гордиться своим гражданством, историей и положением в мире

Согласно исследованию аналитического центра Demos, доля британцев, гордящихся своей национальностью, резко сократилась за последние 15 лет. Число тех, кто гордится британским гражданством, упало с 74% в 2011 году до 47% в 2026 году, а среди тех, кто родился с 1997 по 2012 год, показатель снизился с 65% до 39%. Также с 2011 года показатель гордости британской историей среди людей младше 25 лет уменьшился многократно - с 54% до минус 4%. Это означает, что к 2026 году доля тех, кто не гордится британской историей, превысила долю гордящихся ею. Упал общий уровень гордости положением Британии в мире (с 35 до 13%), а также гордости за парламент и королевскую семью. Однако с 29 до 40% возросло доверие к местным сообществам.

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