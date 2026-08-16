Большинство американцев недовольны президентством Трампа

53% зарегистрированных избирателей в США считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года, свидетельствуют результаты опроса британской компании Focaldata. В целом 64% зарегистрированных избирателей полагают, что американская экономика движется в неправильном направлении. Опрос также показал, что 55% зарегистрированных избирателей не одобряют работу Трампа на посту президента, а одобряют ее 36%. Наиболее низкие оценки американцы дали деятельности президента в сфере борьбы с инфляцией и ростом стоимости жизни: 64% не одобряют политику президента по этим вопросам, а 21% его действия одобряют. Ситуация вокруг конфликта в Иране получила 54% неодобрительных оценок и 27% одобрительных.

По опросу "Левада-центра", внесённого Минюстом РФ в список иностранных агентов, 70% опрошенных оценивают политическую обстановку в РФ как напряжённую.