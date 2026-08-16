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В столице Таджикистана задержали десять человек за умышленное заражение людей ВИЧ

 

В 2026 году в столице Таджикистана Душанбе были задержаны десять человек, подозреваемых в умышленном заражении других людей ВИЧ-инфекцией. Их жертвами могли стать более 60 человек. Возбуждены уголовные дела, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

Академик РАН Геннадий Онищенко предрёк распространение туберкулеза, чесотки и различных венерических заболеваний, включая недиагностированный СПИД, из-за необдуманной миграционной политики. Он говорил о странах ЕС.

 

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