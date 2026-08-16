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ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Ростовской, Московской, Белгородской, Курской областях, ДНР, ЛНР

Три человека погибли, один ранен в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. В хуторе Старая Станица повреждена птицефабрика, в Каменском лесничестве горит лес. В Каменске-Шахтинском повреждены здания, стало известно о ещё двух погибших.
В Раменском муниципальном округе Подмосковья беспилотник упал на частный дом, погиб 83-летний мужчина. Один человек ранен в СНТ "Лесной", ещё двое ранены в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в посёлке Железнодорожный. Три человека ранены в районе МКАД. Пожар на складе "Вайлдберриз" и три человека ранены в Подольске; пожар на складе медикаментов и повреждены жилые дома в Домодедове; повреждено здание отдела полиции в Кашире, повреждён промышленный объект в Воскресенске. Повреждено здание церковной школы в деревне Якшино, повреждён частный дом в Мещерском.
В Красной Яруге Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранены две женщины. В Ракитянском округе украинцы ударили по автобусу с работниками одного из предприятий, женщина погибла, ещё девять человек ранены, в том числе одна из женщин - тяжело ранена. В Ржевке дрон ВСУ ударил по автомобилю, погиб мужчина. Также атакованы Октябрьский, Шебекино, Белянка, повреждены предприятие, социальный и коммерческий объекты, жилые дома, автомобили, ЛЭП.
В селе Будки Курской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, погибла женщина, ранен мужчина.
В ЛНР в Белокуракинском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель", погиб водитель, уроженец Ростова-на-Дону. В Лисичанске ВСУ атаковали водовоз, ранены 33-летний и 44-летний мужчины. В Сватовском муниципальном округе атакован многоквартирный дом, ранена 66-летняя женщина. На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине, ранен 42-летний водитель.
При атаке БПЛА на культурное учреждение в посёлке Авдотьино Ленинского района ДНР погиб мужчина 1960 г.р. На автодороге вблизи Макеевки ранены трое мужчин, в Енакиеве ранена женщина 1997 г.р. В Куйбышевском районе Донецка из-за атаки ВСУ сгорел торговый центр "Галактика".
В Калуге повреждена квартира многоэтажного дома.
Россию впервые атаковали британские беспилотники, хотя британские ракеты применялись и раньше.
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