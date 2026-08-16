ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Ростовской, Московской, Белгородской, Курской областях, ДНР, ЛНР

Белокуракинском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель", погиб водитель, уроженец Ростова-на-Дону. В

В ЛНР вЛисичанске ВСУ атаковали водовоз, ранены 33-летний и 44-летний мужчины. В Сватовском муниципальном округе атакован многоквартирный дом, ранена 66-летняя женщина. На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине, ранен 42-летний водитель.