ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Ростовской, Московской, Белгородской, Курской областях, ДНР, ЛНР

Три человека погибли
, один ранен в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. В хуторе Старая Станица повреждена птицефабрика, в Каменском лесничестве горит лес. В Каменске-Шахтинском повреждены здания, стало известно о ещё двух погибших
.
В Раменском муниципальном округе Подмосковья беспилотник упал на частный дом, погиб
83-летний мужчина. Один человек ранен в СНТ "Лесной", ещё двое ранены
в результате падения беспилотников в районе трассы М-2 и в посёлке Железнодорожный. Три человека ранены
в районе МКАД. Пожар
на складе "Вайлдберриз" и три человека ранены
в Подольске; пожар
на складе медикаментов и повреждены
жилые дома в Домодедове; повреждено здание отдела полиции в Кашире, повреждён промышленный объект в Воскресенске. Повреждено
здание церковной школы в деревне Якшино, повреждён частный дом в Мещерском.
В Красной Яруге Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранены
две женщины. В Ракитянском округе украинцы ударили по автобусу с работниками одного из предприятий, женщина погибла
, ещё девять человек ранены, в том числе одна из женщин - тяжело ранена. В Ржевке дрон ВСУ ударил по автомобилю, погиб
мужчина. Также атакованы Октябрьский, Шебекино, Белянка, повреждены предприятие, социальный и коммерческий объекты, жилые дома, автомобили, ЛЭП.
В селе Будки Курской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, погибла
женщина, ранен мужчина.
В ЛНР в Белокуракинском муниципальном округе украинский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель", погиб водитель, уроженец Ростова-на-Дону. В
Лисичанске ВСУ атаковали водовоз, ранены 33-летний и 44-летний мужчины. В Сватовском муниципальном округе атакован многоквартирный дом, ранена 66-летняя женщина. На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине, ранен 42-летний водитель.
При атаке БПЛА на культурное учреждение в посёлке Авдотьино Ленинского района ДНР погиб
мужчина 1960 г.р. На автодороге вблизи Макеевки ранены
трое мужчин, в Енакиеве ранена женщина 1997 г.р. В Куйбышевском районе Донецка из-за атаки ВСУ сгорел
торговый центр "Галактика".