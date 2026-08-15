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В МВД рассказали, как пользоваться "умной колонкой"

Россиянам для безопасного пользования умной колонкой стоит отключать адаптированные ответы на вопросы, регулярно обновлять программное обеспечение и очищать историю запросов, считают в МВД. В ведомстве отмечают, что умная колонка сохраняет информацию о задаваемых пользователем вопросах и на её основании формирует профиль потребителя, который может использоваться для адресной рекламы. С целью защиты конфиденциальности в МВД советуют отключить функцию адресных ответов. Также стоит отказаться от активации функции покупок товаров при помощи голосовых команд и допуска умной колонки к управлению опасными приборами. Это особенно актуально для семей с детьми. Кроме того, при пользовании умной колонкой сразу после настройки устройства стоит изменить имя, установить новый надёжный пароль и многофакторную аутентификацию для доступа к устройству.

 

Разработчики искусственного интеллекта всё больше интересуются внутренними корпоративными данными для обучения нейросетей. За последние месяцы резко вырос спрос на такие данные, как переписка в мессенджерах, электронные письма, записи видеоконференций и история изменений программного кода. Повышенный интерес к таким данным связан в том числе с развитием ИИ-агентов: записи реального взаимодействия между людьми содержат информацию о том, как разработчики решают проблемы, обсуждают финансовые показатели, демонстрируют работу программного обеспечения и выполняют другие задачи. Всё это может быть использовано при обучении ИИ-моделей. 

 

 

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