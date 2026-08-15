Археологи сделали неожиданное крупное открытие под Суздалем

Открытие мирового уровня совершили российские археологи, обнаружив в Суздальском Ополье редчайшую "камерную" гробницу X века, сообщили в Институте археологии РАН. По мнению учёных, эта находка побудит историков полностью пересмотреть время появления военно-административной элиты на северо-востоке Руси.

Монументальная погребальная камера была обнаружена в самом центре древнего могильника. Археологи установили, что в камере был похоронен знатный и богатый мужчина, вместе с хозяином были захоронены его боевой конь и собака. Костюм и личные вещи погребённого подчёркивают его высокий статус.

Археологи подчеркивают, что подобных памятников истории известно ничтожно мало, "новое открытие расширяет карту расселения древнерусской элиты и позволяет учёным глубже понять процессы формирования государства... полностью пересмотреть роль Суздальского Ополья в формировании Древнерусского государства".

До недавнего времени все найденные в Суздальской земле могилы с оружием и конским снаряжением относились исключительно к XI веку, считалось, что в X столетии здесь ещё не было постоянной военно-административной элиты. "Обнаруженная в Гнездилове монументальная гробница X века, которая по своему оформлению и богатству близка к элитарным комплексам Смоленской земли и Среднего Поднепровья, полностью меняет эту картину. Находка доказывает, что Суздальское Ополье уже в X веке являлось важной точкой притяжения для древнерусской знати — носителей новой общерусской идентичности. Теперь учёные могут с уверенностью утверждать, что регион служил одним из ключевых опорных пунктов военно-административного контроля над северо-восточными окраинами Руси гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор", - уверены в РАН.