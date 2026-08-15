ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Московской, Белгородской, Самарской, Запорожской областях

Девятилетний мальчик тяжело ранен
и женщина ранена в результате попадания беспилотника ВСУ в частный дом в Шатуре, Подмосковье.
Ранены
мужчина и женщина при атаке ВСУ на частный дом в Черемошном Белгородской области.
Ранены
два человека в результате ракетного удара ВСУ по промышленному предприятию в Самарской области.
В Днепрорудном Запорожской области был атакован легковой автомобиль, ранены
женщина и двое её детей 2016 и 2012 г.р. Ранен мужчина между сёлами Луначарское и Шевченко.
Атаковано сельхозпредприятие в Пензенской области, возник пожар
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В Ленобласти повреждены
постройки в результате падения БПЛА в деревне Чирково Киришского района.