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Самарский суд защитил авторское право "Майкрософта" и отменил регистрацию депутата Михаила Матвеева

Самарский областной суд отменил регистрацию Михаила Матвеева в качестве кандидата в депутаты Госдумы "из-за допущенных нарушений в агитационных материалах". По мнению истца, Матвеев использовал в агитационных материалах охраняемые авторским правом фотографии из СМИ, в том числе собственные изображения. Также истец заявил об использовании в материалах кандидата без соответствующих разрешений печатных шрифтов, принадлежащих "Майкрософту", и логотипов компаний Яндекс и Google. 

Прокурор высказала позицию, что все спорные материалы являются агитационными и в них в том числе используются объекты, охраняемые авторским правом. Кроме того, истец - кандидат в депутаты Анна Саранцева (конкурент Матвеева по одномандатному округу) - заявила, что раз некоторые материалы были удалены после получения иска, значит, ответчик "признаёт, что совершил правонарушение". 

Представители ответчика в суде указали на отсутствие заключений экспертов и настаивали на том, что материалы, на которые ссылается истец, не являются агитацией, поскольку опубликованы до начала избирательной кампании, и что материалы, доступные по гиперссылкам с предвыборного сайта, также не являются агитацией. Матвеев в своем выступлении потребовал отвод судьи и представителей прокуратуры. Тем не менее, его регистрация была отменена. 

По данным телеграм-канала "Многонационал", депутат Михаил Матвеев, занимающий активную позицию в борьбе с нелегальной миграцией, не нашёл понимания в том числе у руководства собственной партии - КПРФ, - которое, предположительно, "дало добро" на снятие Матвеева с выборов.
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Самарский суд защитил авторское право "Майкрософта" и отменил регистрацию депутата Михаила Матвеева

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