Самарский суд защитил авторское право "Майкрософта" и отменил регистрацию депутата Михаила Матвеева

Самарский областной суд отменил регистрацию Михаила Матвеева в качестве кандидата в депутаты Госдумы "из-за допущенных нарушений в агитационных материалах". По мнению истца, Матвеев использовал в агитационных материалах охраняемые авторским правом фотографии из СМИ, в том числе собственные изображения. Также истец заявил об использовании в материалах кандидата без соответствующих разрешений печатных шрифтов, принадлежащих "Майкрософту", и логотипов компаний Яндекс и Google.

Прокурор высказала позицию, что все спорные материалы являются агитационными и в них в том числе используются объекты, охраняемые авторским правом. Кроме того, истец - кандидат в депутаты Анна Саранцева (конкурент Матвеева по одномандатному округу) - заявила, что раз некоторые материалы были удалены после получения иска, значит, ответчик "признаёт, что совершил правонарушение".

Представители ответчика в суде указали на отсутствие заключений экспертов и настаивали на том, что материалы, на которые ссылается истец, не являются агитацией, поскольку опубликованы до начала избирательной кампании, и что материалы, доступные по гиперссылкам с предвыборного сайта, также не являются агитацией. Матвеев в своем выступлении потребовал отвод судьи и представителей прокуратуры. Тем не менее, его регистрация была отменена.