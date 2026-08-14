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Российские спортсмены взяли два золота с рекордами чемпионата Европы

Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4x100 метров вольным стилем. В эстафете приняли участие Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Они показали результат 3 минуты 19,95 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы.

 

Российская пловчиха Евгения Чикунова также взяла золото, исполнив свою мечту и установив новый рекорд чемпионатов Европы на дистанции 200 метров брассом.

 

Климент Колесников взял серебро в плавании 50 м на спине, Дарья Клепикова взяла бронзу в стометровке баттерфляем. 
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