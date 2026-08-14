Российские банки столкнулись с самым большим дефицитом ликвидности с весны 2022 года

Директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков оценил рекордный дефицит ликвидности, с которым столкнулись российские банки. По состоянию на 13 августа разница между объёмом средств, которые кредитные организации занимают у Центробанка, и деньгами на их депозитах и корреспондентских счетах в ЦБ превысила 2,7 триллиона рублей. Таких значений банковский сектор не видел с марта 2022 года. При этом, по мнению Кабакова, ситуация пока не создает серьёзных рисков для клиентов банков.

Центробанк подсчитал, как вырос размер внешнего долга России. По состоянию на 1 июля 2026 года внешний долг составил 313,3 миллиарда долларов. С начала года он вырос на 6,5 миллиарда долларов, или на 2,1 процента.

Также ЦБ указал на рост спроса россиян на наличные. За июль суммарный объём наличных в обращении на внутреннем рынке увеличился на 700 миллиардов рублей. В июне темпы роста оценивались в 0,5 триллиона. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов - в том числе, с усилением налоговой нагрузки на бизнес: на фоне повышения НДС и снижения порога его уплаты предприниматели стали чаще требовать с клиентов оплачивать товары и услуги наличными. Ещё одним фактором стали массовые ограничения интернета в регионах, из-за чего оплачивать товары онлайн стало труднее.



