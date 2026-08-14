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Роскомнадзор получил почти 150 тысяч обращений с жалобами на нарушения в сфере персональных данных

Роскомнадзор за полтора года получил почти 150 тыс. обращений от граждан с жалобами на нарушения в сфере персональных данных, что на 20% больше, чем за предыдущий период, сообщил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер.

"Таких обращений по вопросам персональных данных огромное количество. У нас отчётный период полтора года, так вот за 2025-й и полгода нынешнего к нам поступило более 145 тыс., почти 150 тыс. обращений. Нам в прошлом году казалось, что это огромное количество, а в этом году - еще на 20%", - отметил Вагнер. По его словам, по каждому выявленному системой нарушению операторам ресурсов РКН направляет письма либо с требованием о приведении деятельности в соответствие, либо с запросом информации, "которая позволит принять решение, есть нарушение или нет и необходимы ли более строгие меры понуждения к исполнению законодательства".


Водители Подмосковья стали массово получать «старые» штрафы из-за сбоя на «Госуслугах». Судя по комментариям пользователей соцсетей и собеседников "Ъ FM”, оповещения о штрафах стали приходить на госпортал несколько дней назад. Речь о суммах от 500 до 3 тыс. руб. Но у многих постановлений нет ни фото, ни указаний о том, где и какое ПДД было нарушено. Большинство квитанций датировано 2021 или 2022 годами, хотя, согласно КоАП, срок давности по штрафам ГИБДД составляет два года. При этом кнопки «оспорить» в десктопном и мобильном приложении нет.

 

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