Замглавы армянского МВД заявил, что гражданство Армении получает много армян, и это проблема

Этнические армяне, живущие вне закавказской республики, слишком легко получают гражданство страны, и это стало проблемой, считает замглавы МВД Армении Армен Казарян. «Армения, по сути, не предъявляет никаких требований к лицам армянской национальности для получения гражданства, и это, по моему профессиональному мнению, проблема, и её надо решать», — заявил замминистра.

Как указал Казарян, чаще всего гражданство республики запрашивают армяне, проживающие в РФ, поскольку это помогает упростить получение виз в страны Запада.

В Москве Арам Никогосян, житель Москвской области, будучи за рулём "Камаза" сбил на пешеходном переходе пиар-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую и скрылся с места происшествия. Женщину положили в реанимацию в тяжёлом состоянии.