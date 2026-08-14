Илон Маск за год заработал в 2,5 млн раз больше, чем его среднестатистический сотрудник

за 2025 год было выплачено $158 млрд, и эта сумма значительно превосходит всю выручку самой компании Tesla за прошлый год — $94 млрд. Более того: в прошлом году выручка "Теслы" сократилась на 3% впервые за историю её существования, Маску же при этом была выплачена сумма, превышающая совокупную прибыль "Теслы" за всё время существования компании.

Кроме того, собрание акционеров утвердило программу компенсации Маску, по итогам которой он, при выполнении ряда условий, может за десять лет получить до триллиона долларов (

опять же - в форме акций компании).