 
﻿

Илон Маск за год заработал в 2,5 млн раз больше, чем его среднестатистический сотрудник

Изучение статистики AFL-CIO позволило выяснить, что генеральный директор Tesla Илон Маск в прошлом году получил за свою работу сумму, сопоставимую с годовым доходом 2 522 203 среднестатистических сотрудников компании. Как правило, на американском рынке труда данная пропорция ограничена значением «300:1», но Маску за 2025 год было выплачено $158 млрд, и эта сумма значительно превосходит всю выручку самой компании Tesla за прошлый год — $94 млрд. Более того: в прошлом году выручка "Теслы" сократилась на 3% впервые за историю её существования, Маску же при этом была выплачена сумма, превышающая совокупную прибыль "Теслы" за всё время существования компании. Кроме того, собрание акционеров утвердило программу компенсации Маску, по итогам которой он, при выполнении ряда условий, может за десять лет получить до триллиона долларов (опять же - в форме акций компании). 
Одновременно Илон Маск помирился с президентом США Дональдом Трампом, дав ему понять, что планирует потратить не менее 100 миллионов долларов - то есть в тысячу пятьсот раз меньше своего заработка за 2025-й год - на операцию по повышению явки избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Илон Маск будет получать больше, чем все 1,4 млн учителей начальных школ США вместе взятые
» Для игроков и авантюристов это нормально!
» Илон Маск попал на "Миротворец" на 15 минут
» Твиттер через суд постарается заставить Маска себя купить
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Российские банки столкнулись с самым большим дефицитом ликвидности с весны 2022 года

  • 17:22
  • 146

Роскомнадзор получил почти 150 тысяч обращений с жалобами на нарушения в сфере персональных данных

  • 15:51
  • 246

Замглавы армянского МВД заявил, что гражданство Армении получает много армян, и это проблема

  • 15:36
  • 240

Илон Маск за год заработал в 2,5 млн раз больше, чем его среднестатистический сотрудник

  • 14:27
  • 269

Лавров рассказал об отношениях с США и Турцией

  • 14:05
  • 311
Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему