 
﻿

Лавров рассказал об отношениях с США и Турцией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что МИД РФ передал "целый ряд вопросов в Госдепартамент [США] с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам". Теперь ведомство будет ждать ответа на эти вопросы.

Отвечая на вопрос, может ли Москва перед переговорами со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поставить ультиматум для предотвращения таких действий со стороны США, Лавров сказал: "Мы ультиматумы не ставим".

Также министр иностранных дел РФ описал отношения с Турцией, к которой тоже имеются вопросы, по которым турки (как и американцы) молчат. "В Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Чёрное море было стабильным", — сказал Лавров. Но при этом Турция отказывается публично осудить атаки Украины по судам в Чёрном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море. «Ни Турция, ни Соединённые Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы». Москва интересовалась у Анкары и Вашингтона, смирятся ли они с этим; оказалось, что украинцам "посылают сигналы".

«Они ответили, что нет, они им сигнал посылают. Вроде, по Каспийскому трубопроводному консорциуму вице-президент США Джей ди Вэнс послал какой-то сигнал [президенту Украины] Зеленскому. Турки нам сказали, что они тоже говорили украинцам о том, что не надо его трогать. Но публично все молчат. Это тоже показательно».

В то же время в комитете Совета Федерации по международным делам надеются, что "здравый смысл победит", и "наши запросы по дипломатическим каналам получат какую-то реакцию и конкретный ответ".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в Турцию
» Лавров: Россия не собирается становиться в позу.
» Укрепление "Русского мира" станет приоритетной работой для российского МИДа
» Лавров: не нужно подстрекать Украину
» Лавров — Пауэллу: Реформа является внутренним делом нашей страны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Российские банки столкнулись с самым большим дефицитом ликвидности с весны 2022 года

  • 17:22
  • 146

Роскомнадзор получил почти 150 тысяч обращений с жалобами на нарушения в сфере персональных данных

  • 15:51
  • 246

Замглавы армянского МВД заявил, что гражданство Армении получает много армян, и это проблема

  • 15:36
  • 240

Илон Маск за год заработал в 2,5 млн раз больше, чем его среднестатистический сотрудник

  • 14:27
  • 269

Лавров рассказал об отношениях с США и Турцией

  • 14:05
  • 311
Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему

Человечество впервые стало обращаться к Искусственному Интеллекту как ко Всевышнему