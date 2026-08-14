Лавров рассказал об отношениях с США и Турцией

елый ряд вопросов в Госдепартамент [США] с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам". Теперь ведомство будет ждать ответа на эти вопросы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал , что МИД РФ передал "ц

Отвечая на вопрос, может ли Москва перед переговорами со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поставить ультиматум для предотвращения таких действий со стороны США, Лавров сказал: "Мы ультиматумы не ставим".

Также министр иностранных дел РФ описал отношения с Турцией, к которой тоже имеются вопросы, по которым турки (как и американцы) молчат. "В Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Чёрное море было стабильным", — сказал Лавров. Но при этом Турция отказывается публично осудить атаки Украины по судам в Чёрном море и по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море. «Ни Турция, ни Соединённые Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы». Москва интересовалась у Анкары и Вашингтона, смирятся ли они с этим; оказалось, что украинцам "посылают сигналы".

«Они ответили, что нет, они им сигнал посылают. Вроде, по Каспийскому трубопроводному консорциуму вице-президент США Джей ди Вэнс послал какой-то сигнал [президенту Украины] Зеленскому. Турки нам сказали, что они тоже говорили украинцам о том, что не надо его трогать. Но публично все молчат . Это тоже показательно».

В то же время в комитете Совета Федерации по международным делам надеются, что "здравый смысл победит", и "наши запросы по дипломатическим каналам получат какую-то реакцию и конкретный ответ".