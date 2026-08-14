Народный фронт и Минпромторг России передали технику группировке войск “Север”

В Ростовской области Народный фронт при поддержке Минпромторга России передал группировке войск "Север” 23 автомобиля УАЗ "Профи”. Машины будут переоборудованы для работы в составе мобильных огневых групп.

"Минпромторг оказывает большую помощь в оснащении мобильных огневых групп, в том числе турелями, прицелами и другими необходимыми устройствами, которые передаются при участии Народного фронта”, – отметил представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.

Переданные автомобили обладают высокой проходимостью и позволяют оперативно перемещать мобильные огневые группы между позициями. На машины военные установят турели с электроприводом и пулемёты для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

"Эту технику можно быстро перемещать, размещать в укрытиях и использовать как с удалённых позиций, так и для сопровождения подразделений. На автомобили установят турели с электроприводом и по три пулемёта для противодействия БПЛА. Мобильные группы будут прикрывать небо над позициями и сопровождать технику во время перемещений. От лица командира и руководящего состава нашей группировки выражаю благодарность Минпромторгу России и Народному фронту за оказанную помощь”, – отметил военнослужащий с позывным "Урал”.

Народный фронт на систематической основе помогает военнослужащим, доставляя гуманитарные грузы в зону СВО. Волонтёры и активисты организуют сборы, формируют посылки и передают самое необходимое – от техники и запчастей до медикаментов, тёплых вещей и писем. Каждый такой груз – не просто материальная поддержка, а реальный вклад в общее дело, который приближает победу и помогает сохранить жизни бойцов.

Оказать посильную помощь бойцам и перечислить средства, чтобы помочь военным подразделениям, можно на сайте Народного фронта "Всё для Победы!” pobeda.onf.ru