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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Брянской, Белгородской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР, Севастополе

ВСУ ударили по жилому дому в Брянске, возник пожар, погиб один человек, ранены "не менее семи", в том числе ребёнок. Ранен житель посёлка Сныткино Брасовского района.
Женщина погибла в результате удара дрона по частному дому в Молочанске Запорожской области. В Токмаке ранены два человека. Около села Луговка удар по машине привел к ранению ещё трёх человек.
В ДНР при атаке на пассажирский электропоезд сообщением Ясиноватая - Успенская на ж/д станции Кутейниково тяжело ранен машинист электропоезда, ранены оператор станции, начальник станции, проводник и два пассажира. В Ясиноватой при атаке на лечебное учреждение ранены сотрудники бригады скорой помощи: женщины 1962 и 1986 г.р., водитель - мужчина 1962 г.р., работник больницы - женщина 2000 г.р.
В Замостье Белгородской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста, он погиб. В Белянке пожар на предприятии. В Русской Берёзовке дрон ударил по сельхозтехнике, ранен мужчина, в Ясных Зорях повреждён многоквартирный дом. Возле хутора Семейный Ракитянскго округа дрон ВСУ атаковал автомобиль, тяжело ранен мужчина. Ранен мужчина при атаке дрона на "Газель" в посёлке Октябрьский.
В Севастополе в результате атаки БПЛА серьёзно повреждён многоквартирный дом, ранены три человека, в том числе ребёнок.
В Антраците, ЛНР, БПЛА ударил по коммунальному предприятию, ранен 51-летний работник, повреждено здание и коммунальная техника. В Троицком округе был атакован частный сектор, ранен 66-летний мужчина.

В Ленобласти пожар в порту Усть-Луга.

В Калининском округе Тверской области обломки беспилотника повредили стену складского помещения "Вайлдберриз".
В одном из населённых пунктов Людиновского округа Калужской области украинский БПЛА повредил здание образовательного учреждения. 
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