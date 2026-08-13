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Банда ИИ-агентов взломала правительственные системы Тайваня

Правительственные веб-сайты Тайваня подверглись атаке хакеров, задействовавших для этого искусственный интеллект. Злоумышленники, предположительно связанные с Китаем, объединили несколько ИИ-агентов с открытым исходным кодом в автономный "инструмент" для взлома. В ходе атаки, длившейся четыре дня, "инструмент" одновременно задействовал до восьми автономных агентов, которые, составив карту 21 правительственной системы, искали бреши для взлома. При этом он постоянно пересматривал приоритеты возможных путей атаки с учётом полученных результатов. Когда один способ атаки терпел неудачу, "инструмент" запускал другого агента для поиска информации в интернете и разработки нового подхода, как это делал бы человек-хакер. "Инструмент" скомпрометировал как минимум 85 учётных записей пользователей правительственных учреждений и получил доступ к более 2500 кадровым данным, прежде чем успел распространить атаку на агентство ядерной безопасности Тайваня и как минимум семь энергетических компаний. При этом не удалось выяснить, какая именно ИИ-модель использовалась для работы агентов. Однако данные показали, что её защитные механизмы были обойдены путём представления хакерских действий как санкционированного упражнения для проверки уязвимостей системы.

Амир Беккер, главный стратег Dream (израильская фирма, первой выявившая данное вторжение), ранее руководивший кибероперациями элитного израильского подразделения радиоэлектронной разведки, сообщил, что до этого не сталкивался с подобной полностью автономной атакой на правительственный объект.

 

Испанский IT-специалист и преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший политическое убежище в России, в ответ на вопрос, используется ли ИИ при хакерских атаках, Ариас ответил: "Да. Уже давно. Всё больше и больше". По его словам, нейросети играют "всё более важную роль как в подборе целей, так и в систематизации и автоматизации процессов". Но кое-что даже не раскрывается публике. "Есть пара вещей, которые могут удивить в этом плане, но не могу об этом рассказать", - сказал Хиль. 


 

 

 

 


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