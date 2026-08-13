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В России за полгода установили больше 180 человек, разыскиваемых правоохранителями Таджикистана

В России за первое полугодие 2026 года установлено более 180 лиц, разыскиваемых сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он также рассказал, что за последние три года в Российской Федерации количество преступлений, совершенных гражданами Республики Таджикистан, сократилось на 11%, при том что число противоправных деяний в их отношении самих таджиков "снизилось фактически вдвое". Увеличился обмен дактилоскопической информацией. "В результате проверок по запросам таджикистанских коллег нашими сотрудниками за три года установлены более 300 лиц, следы которых изъяты с мест преступлений", - отметил министр.

 

Агрессивный мигрант угрожал посетителям Хованского кладбища в Москве, пытаясь принудить граждан воспользоваться его услугами по благоустройству мест захоронения. Иностранец приставал к посетителям и, услышав отказ, ругался матом и угрожал испортить могилы.

Мигранта задержали. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.

В подмосковном Чехове задержаны трое мигрантов, домогавшихся до девочек-подростков

 


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