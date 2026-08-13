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Численность коренных малочисленных народов в РФ выросла на 20% за 30 лет

Численность коренных малочисленных народов в России за последние 30 лет выросла на 20%, сообщил на Международном форуме коренных народов в Красноярске руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В апреле нынешнего года президент РФ Владимир Путин пообещал, что ненцы - самый большой "коренной малочисленный народ" России - продолжат считаться таковым, даже если их численность превысит 50 тысяч человек. Численность ненцев в РФ выросла на 11,5% и приближается к пятидесяти тысячам (либо, возможно, уже перешагнула эту отсечку), после чего народ, по существующим нормам, должен перестать считаться малочисленным и, соответственно, должны быть утрачены некоторые преференции ("гарантии"). Президент РФ сообщил, что этого не произойдёт. 

В то же время, по итогам переписи 2020 года некоторые из коренных малочисленных народов снизили численность. "Но здесь мы попросили регионы разобраться на самом деле, это произошло, или это все-таки условия проведения переписи, которые проходили в условиях пандемии, и просто не до всех смогли добраться", - отметили в ФАДН.

Международный форум коренных народов проходит в Красноярске с 13 по 16 августа, главная тема форума - "Коренные народы в контексте биоразнообразия и климата".

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