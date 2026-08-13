ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и 26 раненых в Севастополе, Белгородской, Ростовской, Курской, Запорожской обл., Башкирии, ЛНР

в логистическом центре Вайлдберриз в Чишминском районе.

Два мирных жителя

при ударе дрона по автомобилю в Шебекине, затем там же ранен ещё один мужчина.

водитель грузовика в Трефиловке.

мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ на Белгород 24 июля. В Варваровке при атаке дрона на частный дом

мужчина, в Грайвороне тяжело ранена женщина, ехавшая на велосипеде. В Красной Яруге ранены четверо мужчин и женщина. В Белгородской области атаками ВСУ повреждены

производств агропромышленного комплекса, промышленности и малого бизнеса.