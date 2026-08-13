ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и 26 раненых в Севастополе, Белгородской, Ростовской, Курской, Запорожской обл., Башкирии, ЛНР

Пять человек, в том числе четверо сотрудников МЧС, погибли
при обезвреживании украинского снаряда в Севастополе. Кроме того, в Севастополе на Столетовском бульваре произошёл подрыв военного
- капитана 1 ранга, он погиб. Это было сделано по заданию ВСУ
.
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в башкирском Салавате, начался пожар. Также пожар в логистическом центре Вайлдберриз в Чишминском районе. Ранены два человека.
Два мирных жителя ранены при ударе дрона по автомобилю в Шебекине, затем там же ранен ещё один мужчина. Тяжело ранен водитель грузовика в Трефиловке. Скончался мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ на Белгород 24 июля. В Варваровке при атаке дрона на частный дом погиб мужчина, в Грайвороне тяжело ранена женщина, ехавшая на велосипеде. В Красной Яруге ранены четверо мужчин и женщина. В Белгородской области атаками ВСУ повреждены более двух с половиной тысяч производств агропромышленного комплекса, промышленности и малого бизнеса.
11 человек ранены
в ЛНР, в том числе пятнадцатилетний подросток в Лисичанске, машинист и его помощник в Свердловском округе, сотрудник газокомпрессорной станции в Ровеньках, электромонтёр в Рубежном.
На базе отдыха "Исток" в Ростовской области в результате падения украинского БПЛА ранена
девушка.
Ранена
женщина в Медвенском районе Курской области.
В Михайловском округе Запорожской области дрон ВСУ атаковал тушившего пожар сотрудника МЧС, тот ранен
.