 
﻿

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и 26 раненых в Севастополе, Белгородской, Ростовской, Курской, Запорожской обл., Башкирии, ЛНР

 
Пять человек, в том числе четверо сотрудников МЧС, погибли при обезвреживании украинского снаряда в Севастополе. Кроме того, в Севастополе на Столетовском бульваре произошёл подрыв военного - капитана 1 ранга, он погиб. Это было сделано по заданию ВСУ.
Беспилотники ВСУ атаковали промзону в башкирском Салавате, начался пожар. Также пожар в логистическом центре Вайлдберриз в Чишминском районе. Ранены два человека.
Два мирных жителя ранены при ударе дрона по автомобилю в Шебекине, затем там же ранен ещё один мужчина. Тяжело ранен водитель грузовика в Трефиловке. Скончался мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ на Белгород 24 июля. В Варваровке при атаке дрона на частный дом погиб мужчина, в Грайвороне тяжело ранена женщина, ехавшая на велосипеде. В Красной Яруге ранены четверо мужчин и женщина. В Белгородской области атаками ВСУ повреждены более двух с половиной тысяч производств агропромышленного комплекса, промышленности и малого бизнеса. 
11 человек ранены в ЛНР, в том числе пятнадцатилетний подросток в Лисичанске, машинист и его помощник в Свердловском округе, сотрудник газокомпрессорной станции в Ровеньках, электромонтёр в Рубежном.
На базе отдыха "Исток" в Ростовской области в результате падения украинского БПЛА ранена девушка.
Ранена женщина в Медвенском районе Курской области.
В Михайловском округе Запорожской области дрон ВСУ атаковал тушившего пожар сотрудника МЧС, тот ранен.
Ремонт НПЗ в Орске, пострадавшего от атаки БПЛА, может занять до шести месяцев, завод полностью остановил работу.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Липецкой, Белгородской, Брянской, Херсонской областях, на Кубани, в Донецке
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Крыму, Белгородской, Курской, Тульской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, 9 погибших и раненые в Саратовской, Белгородской, Курской областях, Удмуртии, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Курской, Белгородской, Херсонской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Численность коренных малочисленных народов в РФ выросла на 20% за 30 лет

  • 18:33
  • 0

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и 26 раненых в Севастополе, Белгородской, Ростовской, Курской, Запорожской обл., Башкирии, ЛНР

  • 10:34
  • 452

Калифорнийские законодатели пытаются не дать нейроинтерфейсам превратиться в инструмент постоянного контроля людей

  • 16:54
  • 829

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых на Кубани, в ЛНР, ДНР, Крыму, Белгородской, Курской, Запорожской областях

  • 12:36
  • 1 014

Нефтегазовые доходы РФ снизились, чистая прибыль Сбербанка выросла

  • 20:36
  • 1 346

В США тысячи пользователей пытаются судиться с соцсетями, в РФ ИИ будет анализировать поведение людей в соцсетях

  • 16:41
  • 1 315