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Калифорнийские законодатели пытаются не дать нейроинтерфейсам превратиться в инструмент постоянного контроля людей

Законодатели штата Калифорния пытаются заранее разработать нормы регулирования нейроинтерфейсов и считывания активности мозга. Электрическая активность мозга и периферической нервной системы превращается в ещё один источник персональных данных. Речь уже идёт не только об имплантатах - сигналы нервной системы могут собирать наушники, повязки на голову, браслеты и гарнитуры дополненной реальности. Они регистрируют слабые электрические сигналы, после чего алгоритмы машинного обучения выделяют из них признаки внимания, усталости, стресса и других состояний. Калифорнийские законодатели опасаются превращения таких нейроинтерфейсов в инструмент постоянного контроля работников. 

Главным новым ограничением должен стать законопроект AB 1883. Он распространяется на системы наблюдения за работниками — от камер и геолокации до устройств, регистрирующих биометрические и нейронные сигналы (если в них используется искусственный интеллект). Работодателям предлагается запретить применение таких систем для распознавания или прогнозирования эмоционального состояния сотрудника, а также для сбора данных о нервной активности сотрудника, за исключением случаев, связанных с обеспечением безопасности и рядом специальных задач, включая оборонные, авиационные и космические программы.

Под «нейронными данными» закон понимает информацию, полученную непосредственно путём измерения активности центральной или периферической нервной системы. Если работодатель принимает решение о состоянии сотрудника на основании его поведения или иными, не связанными с нейронными данными, методами, то это не считается нарушением прав сотрудника. За нарушение предусмотрен штраф до $500 за каждый случай, а работник сможет требовать возмещения ущерба через суд. К началу августа AB 1883 уже прошёл ряд комитетов Сената и со временем может стать законом штата.

Параллельно рассматривается законопроект AB 1542, который должен закрыть доступ к данным о высшей и периферической нервной деятельности людей со стороны коммерческих структур. Он запрещает компаниям, поставщикам услуг и подрядчикам продавать или передавать третьим сторонам чувствительную персональную информацию, включая данные нервной системы. Необходимость такого ограничения подкрепляется исследованием фонда Neurorights Foundation: из 30 опрошенных производителей потребительской нейротехники 20 прямо допускали в своих правилах передачу персональной информации третьим сторонам, а ещё девять использовали неоднозначные формулировки на этот счёт. 

Калифорния пытается сформировать правила для нейротехнологий до того, как массовые потребительские устройства превратят сигналы нервной системы в такой же коммерческий ресурс, каким стали история браузера, геолокация и профили поведения пользователей. При этом законодатели не скрывают, что вряд ли смогут помешать крупным корпорациям, которые способны использовать полученные нейронные данные для внутренних нужд и для развития собственного бизнеса.

 

Занимающееся оптимизацией искусственного интеллекта подразделение Google DeepMind отказалось от использования собственной ИИ-системы обработки резюме, посчитав её неэффективной, поскольку она отсекает множество потенциально ценных соискателей, - но при этом корпорация продолжает предлагать эту ИИ-систему отделам кадров своих клиентов.

 
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