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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых на Кубани, в ЛНР, Крыму, Белгородской, Курской, Запорожской областях

В результате атаки украинцев на Новороссийск погиб восьмилетний ребёнок, ещё один человек погиб в посёлке Волна. В Новороссийске ранены восемь человек (двое, в том числе шестилетний ребёнок, в тяжёлом состоянии), в Анапе ранены двое, в Геленджике ранены трое. Повреждены многие десятки жилых домов (60 - в Новороссийске, 20 - в Геленджике), четыре предприятия. В Новороссийске обрушился путепровод, повреждён комбинат хлебопродуктов, повреждена школа №15, повреждён магистральный трубопровод, в городе временно прекращена подача воды. Ближе к вечеру стало известно, что число раненых при атаке ВСУ на Краснодарский край выросло до 24 человек, а погибших - до трёх человек.
В Кременной, ЛНР, из-за атаки ВСУ погиб тринадцатилетний мальчик, ранены шестилетний подросток и 69-летний мужчина. В Рубежном ранены водитель, фельдшер скорой помощи и 50-летняя женщина. Двое мужчин и женщина ранены в результате ударов по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах. 
Погиб мирный житель в Крыму в посёлке Новосёловское. В Севастополе осколками БПЛА повреждены 10 многоквартирных и 25 частных домов, а также 13 автомобилей.
В Белгороде обратились за медицинской помощью обратились мужчина и женщина, раненые ещё 9 августа. Ранена женщина в Отрадном, ранен мужчина в Шебекине. Ранена женщина в Грайвороне.
В Курской области из-за атак ВСУ сгорели два поля пшеницы, общей площадью более 100 га, повреждены частные жилые дома. В посёлке Коренево дрон ВСУ ударил по автомобилю, погиб пятидесятитрёхлетний мужчина.
В Токмаке и Тимошевке Запорожской области ранены трое мужчин. Тяжело ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Каменке-Днепровской.
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