ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых на Кубани, в ЛНР, Крыму, Белгородской, Курской, Запорожской областях

В результате атаки украинцев на Новороссийск погиб
восьмилетний ребёнок, ещё один человек погиб
в посёлке Волна. В Новороссийске ранены восемь человек (двое, в том числе шестилетний ребёнок, в тяжёлом состоянии
), в Анапе ранены двое, в Геленджике ранены
трое. Повреждены
многие десятки жилых домов (60 - в Новороссийске, 20 - в Геленджике), четыре предприятия. В Новороссийске обрушился
путепровод, повреждён
комбинат хлебопродуктов, повреждена
школа №15, повреждён
магистральный трубопровод, в городе временно прекращена подача воды. Ближе к вечеру стало известно, что число раненых при атаке ВСУ на Краснодарский край выросло до 24 человек, а погибших - до трёх человек
.
В Кременной, ЛНР, из-за атаки ВСУ погиб
тринадцатилетний мальчик, ранены шестилетний подросток и 69-летний мужчина. В Рубежном ранены водитель, фельдшер скорой помощи и 50-летняя женщина. Двое мужчин и женщина ранены в результате ударов по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах.
Погиб
мирный житель в Крыму в посёлке Новосёловское. В Севастополе осколками БПЛА повреждены
10 многоквартирных и 25 частных домов, а также 13 автомобилей.
В Белгороде обратились за медицинской помощью обратились мужчина и женщина, раненые
ещё 9 августа. Ранена
женщина в Отрадном, ранен мужчина в Шебекине. Ранена
женщина в Грайвороне.
В Курской области из-за атак ВСУ сгорели два поля пшеницы, общей площадью более 100 га, повреждены частные жилые дома. В посёлке Коренево дрон ВСУ ударил по автомобилю, погиб пятидесятитрёхлетний мужчина.
В Токмаке и Тимошевке Запорожской области ранены
трое мужчин. Тяжело ранен
мужчина при атаке дрона на автомобиль в Каменке-Днепровской.