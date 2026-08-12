ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых на Кубани, в ЛНР, Крыму, Белгородской, Курской, Запорожской областях

одросток и 69-летний мужчина.

В Рубежном ранены водитель, фельдшер скорой помощи и 50-летняя женщина. Д

вое мужчин и женщина ранены в результате ударов по легковым автомобилям в Троицком и Сватовском муниципальных округах.