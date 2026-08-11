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Нефтегазовые доходы РФ снизились, чистая прибыль Сбербанка выросла

 

По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарные поступления в российский бюджет от продаж энергоресурсов сократились. По оценке Минфина, нефтегазовые доходы за это время просели на 16,8% в сравнении с тем же периодом 2025-го. В январе-июле объём поступлений составил примерно 4,6 триллиона рублей. Заметное падение нефтегазовых доходов оказало влияние на динамику дефицита федерального бюджета. В январе-июле расходы госказны превысили поступления примерно на 6,5 триллиона рублей. 

За те же месяцы чистая прибыль Сбербанка выросла на 19,8% и составила 1,16 трлн рублей, следует из отчётности банка.

 

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