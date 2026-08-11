В США тысячи пользователей пытаются судиться с соцсетями, в РФ ИИ будет анализировать поведение людей в соцсетях

Владельцы соцсетей сразу подали апелляцию, сославшись на норму, которая защищает владельцев платформ от претензий по поводу размещаемого пользователями контента — эта же норма запрещает судебные иски с утверждением, что компании не предупредили общественность о вызывающем привыкание характере платформ. Однако апелляционный суд решил, что указанная норма обеспечивает защиту от ответственности, но не иммунитет от судебных исков, поэтому апелляция является преждевременной.

Суд также отклонил ходатайство Meta о переносе судебного разбирательства по иску, поданному 29 генпрокурорами штатов — они утверждают, что компания незаконно собирала и использовала данные несовершеннолетних, разработала свои платформы так, чтобы заинтересовать молодёжь, а также ввела потребителей в заблуждение относительно их безопасности. В исках поданными властями штатов, муниципалитетами, школьными округами и частными лицами, говорится, что разработчики соцсетей намеренно вызывали зависимость у молодых пользователей — это привело к депрессиям, тревожности, проблемам с восприятием тела и общему кризису психического здоровья среди американской молодёжи в последние годы. Около 3300 подобных исков рассматриваются в консолидированном разбирательстве в суде штата Калифорния.

В конце июля стало известно, что руководство Meta проигнорировало результаты собственного исследования о влиянии соцсети Instagram на подростков, чтобы максимально заработать на молодых пользователях. В ходе вступительных заявлений на судебном процессе, который продлится семь недель, представители штата заявили, что собственные исследователи Meta неоднократно указывали на отрицательное влияние Instagram на подростков. Они пользуются платформой компульсивно, что приводит к расстройствам пищевого поведения, депрессии и причинению вреда самим себе. Несмотря на эти сигналы, компания не отключала такие функции, как автовоспроизведение, рассылка уведомлений и бесконечная прокрутка — всё это, по словам юристов, призвано удерживать подростков на платформе как можно дольше и увеличивать число просмотров рекламы.

В России cоцсеть Вконтакте создала ИИ-модель, которая анализирует последовательность действий пользователей в разных сервисах компании и на основании этих данных формирует нейропрофиль — представление о его интересах. В основу нейропрофиля положена трансформерная модель, оценивающая поведение пользователей не как изолированные действия, а как единую последовательность событий, учитывая лайки, репосты, комментарии, пропуски и другие сигналы. За счёт этого алгоритмы точнее интерпретируют поведение, отличают устойчивые предпочтения от случайных действий. После начала использования новой ИИ-модели общее время просмотра контента в «VK Клипах» выросло на 5,5%, пользователи стали на 15% чаще делиться контентом, на 10% чаще открывать его в полноэкранном режиме и на 5% чаще ставить лайки.