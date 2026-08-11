За 10 месяцев в РФ прекращено гражданство более чем 4500 новых россиян

С августа 2025-го по май 2026 года в России было прекращено гражданство у более чем 4500 новых россиян, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Большая часть гражданств — три тысячи — была аннулирована по итогам судебных приговоров за уголовные преступления. Еще четыреста прекратили действие в связи с непостановкой на воинский учёт, а порядка трёхсот — в результате установления факта совершения действий, создающих угрозу безопасности страны. «При этом 40 процентов решений приходится именно на последний год», — добавил председатель Госдумы.

На сегодняшний день в России действует более 80 оснований для прекращения гражданства.

Московский областной суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима одного из лидеров таджикской мафии Лутфулло Мухамадиева, известного в криминальном мире как Анвар. Мухамадиева признали виновным в бандитизме, убийствах, вымогательстве, разбое и незаконном обороте оружия.