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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Воронежской, Белгородской, Запорожской областях

В Новоусманском районе Воронежской области из-за атаки ВСУ погиб мирный житель, ещё двое ранены. Загорелись два склада (потушены).
В Белгородской области скончалась женщина, тяжело раненая при атаке ВСУ в Краснояружском районе 3 августа. В результате детонации дрона в Валуйском округе повреждён храм иконы Божией Матери "Знамение".
Три человека ранены, в том числе один - тяжело, из-за удара дрона по автомобилю в Энергодаре. Идёт постоянная атака на грузовики, минирование дорог, поэтому в городе значительно подорожали продукты питания. 
Пожар на одном из предприятий в Орске Оренбургской области.
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