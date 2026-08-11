ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Воронежской, Белгородской, Запорожской областях

В Новоусманском районе Воронежской области из-за атаки ВСУ погиб
мирный житель, ещё двое ранены. Загорелись
два склада (потушены).
В Белгородской области скончалась
женщина, тяжело раненая при атаке ВСУ в Краснояружском районе 3 августа. В результате детонации дрона в Валуйском округе повреждён храм
иконы Божией Матери "Знамение".
Три человека ранены
, в том числе один - тяжело, из-за удара дрона по автомобилю в Энергодаре. Идёт постоянная атака на грузовики, минирование дорог, поэтому в городе значительно подорожали
продукты питания.
Пожар
на одном из предприятий в Орске Оренбургской области.