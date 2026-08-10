73% россиян жалуются на переполненность общественного транспорта

Переполненность общественного транспорта отметили 73% россиян, принявших участие в мониторинге Народного фронта. 55% граждан указали на несоблюдение расписания, ещё 45% - на плохую работу транспорта в вечернее время, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании президиума Госсовета. По его словам, проблемы с транспортом особенно заметны после 21:00. Кузнецов пояснил, что для частных перевозчиков затраты на выполнение вечернего рейса с небольшим количеством пассажиров могут вдвое превышать возможный доход. В результате перевозчики в некоторых случаях не выходят на маршрут. Президент РФ Владимир Путин на этом же заседании Госсовета отметил, что развивать общественный транспорт затратно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что строительство московского метро вышло на максимальный темп с 2021 года, а протяжённость московского метро с 2011 года почти удвоилась.



