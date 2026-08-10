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73% россиян жалуются на переполненность общественного транспорта

Переполненность общественного транспорта отметили 73% россиян, принявших участие в мониторинге Народного фронта. 55% граждан указали на несоблюдение расписания, ещё 45% - на плохую работу транспорта в вечернее время, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании президиума Госсовета. По его словам, проблемы с транспортом особенно заметны после 21:00. Кузнецов пояснил, что для частных перевозчиков затраты на выполнение вечернего рейса с небольшим количеством пассажиров могут вдвое превышать возможный доход. В результате перевозчики в некоторых случаях не выходят на маршрут. Президент РФ Владимир Путин на этом же заседании Госсовета отметил, что развивать общественный транспорт затратно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство московского метро вышло на максимальный темп с 2021 года, а протяжённость московского метро с 2011 года почти удвоилась.

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