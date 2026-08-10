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В России за год исчезло больше сотни деревень

 

За последний год в РФ упразднили больше сотни деревень, численность населения которых варьировалась от 64 человек до нуля. Рекордсменом по утрате деревень стала Костромская область: по итогам года из учётных данных там исключили 21 населённый пункт. При этом в 2025 году в регионе упразднили 144 посёлка. Второе место в рейтинге канала заняла Новгородская область, где приняли три групповых постановления об упразднении. В том же 2025-м региональные власти посчитали целесообразным ликвидировать в области 144 населённых пункта. Кроме того, упразднили деревни в Рязанской, Нижегородской, Владимирской, Новосибирской областях, в Пермском крае, Карелии, Кузбассе и Татарстане.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что россияне скупают пустующие дома в белорусских сёлах.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал переселить жителей приграничных районов Белгородской области в пустующие дома подальше от границы.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что существует "кочка зрения", согласно которой "именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития и надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации". Президент не пояснил, имеет ли он в виду чрезвычайно эффективного главу Москвы Сергея Собянина. По словам Путина, к России с её огромными территориями такой подход применять нельзя.

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