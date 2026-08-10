Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев в ближайшее время. Об этом сообщают различные СМИ.

Представители США приезжают в Россию только для того, чтобы проверить как лежит удавка на шее экономики России, чтобы подкорректировать положение удавки. Так, например, в последние месяцы коллективный Запад и США злорадно наблюдали за возможным удушением экономики России посредством ликвидации ключевых НПЗ и поэтому молчали. Теперь хотят говорить. Говорят они только тогда, когда не эффективны в своих деструктивных действиях.

Нужно всегда помнить, что значительное усугубление экономических проблем выживания россиян — вот главная мишень воздействия экономической удавки США и коллективного Запада, которые рассчитывают тем самым расшатать внутриполитическое и внутриэкономическое положение России.

Объективный анализ происходящего показывает, что в силу своих проблем экономического выживания, США и коллективный Запад страстно и беспощадно в последнее время занимались экономическим разрушением России.

Вопрос - зачем вести диалог со спецпосланниками, которые приезжают, чтобы проверить как лежит удавка на шее России?



