 
﻿

Приезжают, чтобы проверить как лежит удавка на шее России?

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев в ближайшее время. Об этом сообщают различные СМИ.

 

Представители США приезжают в Россию только для того, чтобы проверить как лежит удавка на шее экономики России, чтобы подкорректировать положение удавки. Так, например, в последние месяцы коллективный Запад и США злорадно наблюдали за возможным удушением экономики России посредством ликвидации ключевых НПЗ и поэтому молчали. Теперь хотят говорить. Говорят они только тогда, когда не эффективны в своих деструктивных действиях.

 

Нужно всегда помнить, что значительное усугубление экономических проблем выживания россиян — вот главная мишень воздействия экономической удавки США и коллективного Запада, которые рассчитывают тем самым расшатать внутриполитическое и внутриэкономическое положение России.

 

Объективный анализ происходящего показывает, что в силу своих проблем экономического выживания, США и коллективный Запад страстно и беспощадно в последнее время занимались экономическим разрушением России.

 

Вопрос - зачем вести диалог со спецпосланниками, которые приезжают, чтобы проверить как лежит удавка на шее России?

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Дух Анкориджа" и горькое послевкусие: Почему надежды на Запад тают, а "партия мира" вызывает гнев
» Почему Сибирь может стать центральным узлом евразийской интеграции?
» Почему Китай не может быть потенциальным агрессором в отношении России?
» Социометрическое
» Экономическая война
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русская песня. Владимир Высоцкий

Русская песня. Владимир Высоцкий

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Как США вызвали у Японии когнитивные нарушения и амнезию?

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В России за год исчезло больше сотни деревень

  • 16:00
  • 87

Партия, чьё имя не произносят…

Приезжают, чтобы проверить как лежит удавка на шее России?

ВСУ атакуют российские регионы, 15 погибших, 63 раненых в Нижнекамске, Белгородской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР

  • 11:06
  • 375

В Белоруссии задержали предполагаемого посредника между Минобороны РФ и производителями некачественных консервов

  • 07:22
  • 395

К 90-летию И.Я. Фроянова: продолжаем работу

  • 17:05
  • 664