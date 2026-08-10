ВСУ атакуют российские регионы, 15 погибших, 63 раненых в Нижнекамске, Белгородской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР

Тринадцать человек погибли
, 48 человек ранены
при атаке украинцев на промышленные объекты и жилые дома Нижнекамска в Татарстане. Среди погибших есть ребёнок, среди раненых тоже. Помощь врачей понадобилась 75
гражданам. В республике объявлен траур.
В Новой Таволжанке Белгородской области при атаке дрона ВСУ на частный дом погибла
женщина. Погиб
мужчина в Шебекине, ранены двое мужчин в Октябрьском.
В Луганске тяжело ранена
тридцатичетырёхлетняя женщина, ранена девятнадцатилетняя девушка в Лисичанске, ранены двое мужчин в Рубежном и в Кременском муниципальном округе.
В Горловке, ДНР, из-за атаки ВСУ ранены
семь мирных жителей.
В Запорожской области в результате удара БПЛА по гражданскому автомобилю ранен
мужчина 1980 г.р. В Михайловском муниципальном округе, в пгт Михайловка, ранена женщина 1984 г.р.
Пожар на предприятии в Тюменской области.
В Севастополе в результате падения обломков беспилотников загорелся лес
возле пляжа Инжир.