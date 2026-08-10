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ВСУ атакуют российские регионы, 15 погибших, 63 раненых в Нижнекамске, Белгородской, Запорожской областях, ДНР, ЛНР

Тринадцать человек погибли, 48 человек ранены при атаке украинцев на промышленные объекты и жилые дома Нижнекамска в Татарстане. Среди погибших есть ребёнок, среди раненых тоже. Помощь врачей понадобилась 75 гражданам. В республике объявлен траур. 
В Новой Таволжанке Белгородской области при атаке дрона ВСУ на частный дом погибла женщина. Погиб мужчина в Шебекине, ранены двое мужчин в Октябрьском. 
В Луганске тяжело ранена тридцатичетырёхлетняя женщина, ранена девятнадцатилетняя девушка в Лисичанске, ранены двое мужчин в Рубежном и в Кременском муниципальном округе.
В Горловке, ДНР, из-за атаки ВСУ ранены семь мирных жителей.
В Запорожской области в результате удара БПЛА по гражданскому автомобилю ранен мужчина 1980 г.р. В Михайловском муниципальном округе, в пгт Михайловка, ранена женщина 1984 г.р.
Пожар на предприятии в Тюменской области.
В Севастополе в результате падения обломков беспилотников загорелся лес возле пляжа Инжир.
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