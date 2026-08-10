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В Белоруссии задержали предполагаемого посредника между Минобороны РФ и производителями некачественных консервов

 

В Белоруссии задержали бизнесмена Дмитрия Мизгира по подозрению в поставках некачественной тушёнки военным в зоне специальной военной операции, около трёх месяцев он находился в федеральном розыске. Предположительно, Мизгир мог обеспечивать взаимодействие между основным фигурантом дела — начальником продовольственного управления Минобороны РФ Виктором Таразевичем и производителями консервов.

Начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич был арестован 22 мая. Продовольственное управление входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Оно ответственно за организацию полноценного и качественного питания военнослужащих российской армии - в частности, снабжает войска продуктами, разрабатывает рационы и контролирует качество еды.
Уголовное дело было возбуждено 11 мая Следствие считает, что в мясных консервах использовались дешёвые ингредиенты, не предусмотренные стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Всего в войска ушло порядка 170 тонн консервов, содержавших, например, куски шкур вместо мяса.
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