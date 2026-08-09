В 2026 г. исполнилось бы девяносто лет выдающемуся русскому учёному И.Я. Фроянову. Как историк, непосредственно развивающий некоторые его идеи, я не мог пройти мимо этой знаменательной даты.

И.Я. Фроянов внёс неоценимый вклад в теорию отечественной исторической науки. Смело преодолев устоявшиеся догмы, он показал, что развитые в культурном, экономическом и социальном отношении общества могут возникать и до появления государства, основанного на классовом делении. Оно — лишь один из возможных вариантов оформления политической надстройки развитой цивилизации. Одной из альтернатив такого государства является описанная И.Я. Фрояновым община без первобытности (1).

Концпция общины без первобытности была разработана во второй - третьей четверти XX в. и применяется к сообществам разной этнической принадлежности (раннесредневековые германцы, древнерусская народность, этносы Северного Кавказа). В развитие концепции внесли свой вклад такие известные учёные, как А. И. Неусыхин, И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко и др.

Но именно И.Я. Фроянов создал классическую форму этой теории в своей совместной с А.Ю. Дворниченко работе «Города - государства Древней Руси».

Кратко общины без первобытности можно охарактеризовать следующим образом:

1.Организация социума по территориальному принципу.

2.Почти всегда — наличие земледелия и скотоводства. Нередко — городских поселений.

3.Высокий уровень духовной и материальной культуры, значимость территориальных социальных связей, очень часто — развитая социальная стратификация.

4.Наличие системы общественных повинностей разного типа, судопроизводства.

5.Слабость либо отсутствие государственного аппарата.

6.Выполнение функций государственного аппарата негосударственными (общинными, родственными и пр.) структурами.

7.Наличие элементов т. н. «военной демократии». Большое значение имеет собрание полноправных мужчин и/или аристократов.

8.Общины без первобытности внутренне разнообразны, например, они могут быть городскими или сельскими, в их рамках территориальные и родственные элементы социальной организации могут иметь разное значение. Они могут существенно различаться по количеству населения, площади подконтрольной территории.

9.Общинами без первобытности являются наиболее развитые ацефальные общества (общества без развитого института политического лидерства). Некоторые из общностей, обычно называемых племенами, также могут осмысляться как общины без первобытности (при наличии оседлости, чётко определённой территории, выстраивании «племени» как целого преимущественно по территориальному принципу). Нередко община без первобытности — то же самое, что и в той или иной степени «демократичное» вождество. Правители в общинах без первобытности очень часто есть, но власть их ограничена народным собранием, советом аристократов и пр. Интерес исследователя в рамках концепции общины без первобытности в большей степени сосредоточен на горизонтальных социальных связях, социальной активности большинства, чем в рамках концепции вождества.

10.Община без первобытности — очень гибкая дефиниция, включающее значительное разнообразие социальных укладов. Конкретная община без первобытности в определённый исторический период может не обладать всеми перечисленными выше признаками. Некоторые из них трудноотличимы от государств, другие — от первобытных общин.

11.Уклад жизни общин без первобытности может достаточно быстро меняться, усложняться либо упрощаться в зависимости от конкретных условий.

«В целом социальные институты Древней Руси являлись модификациями родового строя с характерными дофеодальными чертами. Общество, сложившееся на протяжении XI‒XII вв., было построено, главным образом, на территориальных началах, утратило былую архаичность, но и не приобрело ещё классового характера» — писал И. Я. Фроянов (2).

Общины без первобытности активно функционировали в Европе и позднее, в период развитого феодализма. Т. н. «феодальный уклад» во многом основан на них. Общины без первобытности могут так или иначе функционировать в рамках государств (например, как автономные городские или сельские сообщества). Они возникали в разных регионах мира, хотя в целом чаще фиксируются на западе Евразии.

Потом ярешил выделись особый исторический период, когда общины без первобытности были едва ли не господствующей формой организации общества.Тем более, что накопленные знания по данной теме давно этого требовали. Речь идёт оДолгомжелезном веке (ДЖВ)— периодеевропейской истории с начала Железного века (начало I тыс. до н. э.) по 17 столетие нашей эры.

Долгий железный век можно рассматривать как единый исторический отрезокпродолжительностью чуть более 2,5 тысячи лет. Начинается с начала массового использования железа и повышения роли локальных коллективов (сетей коллективов выживания, общин без первобытности). Железо резко усилило их технические возможности. Для этого периода характерна большая роль общинных структур (городские и сельские общины без первобытности, полисы), минимализация бюрократии. А также значимость военных предводителей (римские полководцы и императоры, эллинистические монархи, феодалы). Элементы натурального хозяйства сочетались с развитым товарным ремеслом и торговлей. Очень активно применялся подневольный труд (рабов, различных зависимых людей).

В этот период сложились принципы организации городов-государств и сельских общин без первобытности, во многом единая интеллектуальная традиция, основанная на примате гуманитарных наук и многое другое. На ДЖВ приходится период т. н. Осевого времени, когда оформилась авторская общественная мысль и художественное творчество, религии основателей.

На рубеже нашей эры, в период появления эллинистических монархий и Римской империи происходит частичная реставрация принципов предыдущего периода, эпохи поздней бронзы (сакрализация монарха, бюрократическая государственность). Но потом происходит откат к традициям «классического ДЖВ». Он завершается в 16 — 17 вв., в эпоху формирования крупных европейских бюрократических государств, капитализма.

Именно в эту эпоху максимально проявила себя традиционная для русских самоорганизация, основанная на идеях равенства, народовластия и общинных традициях. О которой так много писал И.Я. Фроянов.

Примечания.

1. Община без первобытности. URL.:https://cyclowiki.org/wiki/Община_без_первобытности(дата обращения: 24. 07. 2026).

2. Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л.:, 1980. С11.

3. Долгий Железный век. URL.:https://cyclowiki.org/wiki/Долгий_железный_век (дата обращения: 24. 07. 2026).