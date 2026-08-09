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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Белгороде и Шебекине, Курской области, ДНР, Новороссийске

В течение дня сообщалось, что пять человек погибли, 24, в том числе двое детей 4 и 9 лет, ранены при атаке украинцев на Белгород. Затем, при разборе конструкций горевшего многоквартирного дома, было найдено тело ещё одного погибшего. Также за помощью обратились ещё двое раненых. Повреждены три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 МКД, два из них - с пожаром, пять частных домов, один из которых сгорел. Три человека ранены, в том числе двое - тяжело, при атаке ВСУ на предприятие в Шебекине. При новой атаке на Белгород ранены двое мужчин, один из них - тяжело.
Ранен мирный житель в Центрально-Городском районе Горловки. В Будённовском районе Донецка ранена девочка 2019 г.р. Погибли два мирных жителя: на перегоне Волноваха - Карань после удара беспилотника ВСУ по тепловозу и в результате удара украинского беспилотника на автодороге "Новороссия" в районе села Камышеватое Мангушского округа. В Горловке ранены ещё две женщины и мужчина.
Многоквартирный и два частных дома повреждены в Новороссийске (Краснодарский край) в результате атаки БПЛА, один мирный житель ранен.
В Глушковском районе Курской области крайне тяжело ранен мужчина, поднявший заминированную коробку. 
В Уфе украинский беспилотник атаковал предприятие, но упал на строящийся дом, возник пожар.
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