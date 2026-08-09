ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и десятки раненых в Белгороде и Шебекине, Курской области, ДНР, Новороссийске

В течение дня сообщалось, что пять человек погибли
, 24, в том числе двое детей 4 и 9 лет, ранены при атаке украинцев на Белгород. Затем, при разборе конструкций горевшего многоквартирного дома, было найдено тело ещё одного погибшего
. Также за помощью обратились ещё двое раненых. Повреждены
три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 МКД, два из них - с пожаром, пять частных домов, один из которых сгорел. Три человека ранены
, в том числе двое - тяжело, при атаке ВСУ на предприятие в Шебекине. При новой атаке на Белгород ранены
двое мужчин, один из них - тяжело.
Ранен
мирный житель в Центрально-Городском районе Горловки. В Будённовском районе Донецка ранена
девочка 2019 г.р. Погибли
два мирных жителя: на перегоне Волноваха - Карань после удара беспилотника ВСУ по тепловозу и в результате удара украинского беспилотника на автодороге "Новороссия" в районе села Камышеватое Мангушского округа. В Горловке ранены
ещё две женщины и мужчина.