Россияне завоевали 20 золотых медалей и установили мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию

Участники из России завоевали 20 золотых и 7 серебряных медалей на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходил в аргентинском городе Эль-Калафате. Матвей Овсейчук выиграл пять золотых медалей, Алексей Жарков - пять, Владислав Сапожников - пять, Василиса Малаева - три, Петр Ясинский - две. Кроме того, Овсейчук, Жарков, Ясинский и Малаева одержали победу в эстафете.

Соревнования проходили на дистанциях от 25 до 450 м в воде ледника Перито-Морено с 4 по 8 августа. Температура воды варьировалась от 1,5 до 2 градусов. В отличие от Чемпионата Европы, в Аргентине россияне выступали с национальной символикой.

Российский спортсмен Владислав Сапожников установил мировой рекорд на дистанции 200 метров в возрастной категории 25-29 лет, улучшив его на 8 секунд. В общей сложности Сапожников получил на кубке 10 медалей - 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Ранее в этом году россиянин Виталий Кочнев установил сразу три мировых рекорда: первый заплыв человека с инвалидностью в ледяной воде у берегов Антарктиды, первое преодоление дистанции 900 метров и первое нахождение в ледяной воде Антарктиды в течение 18 минут 25 секунд. Затем он стал первым человеком с инвалидностью, переплывшим Байкал. У Виталия Кочнева сломан позвоночник и парализованы ноги.