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Глава британского Генштаба рассказал, что украинцы превратили убийства в компьютерную игру

 

Глава британского Генштаба Рич Найтон заявил, что в ВСУ убийства фактически превратились в компьютерную игру: операторы дронов получают очки за ликвидацию целей и могут тратить их на новые беспилотники. По словам Найтона, во время визита на Украину он посетил секретный командный центр сил беспилотных систем, где увидел, как на большом экране ведется подсчёт убитых россиян. Каждая цель — артиллерийское орудие, радар или человек — имеет свою «цену» в баллах, которые оператор получает за подтверждённое попадание, а затем может потратить на новые дроны через закрытый сайт, напоминающий интернет-магазин. 

Найтон признался, что такая «геймификация убийств» вызывает у него дискомфорт и кажется жуткой. Он подчеркнул, что этот пример наглядно демонстрирует, как технологии меняют ведение войны. Также, по его мнению, природу войны в корне изменит развитие искусственного интеллекта

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