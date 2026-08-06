В Красногорске разоблачили "фабрику жалоб", которая поднимала рейтинг города за счёт унижения других

«Фабрика жалоб» раскрыта в подмосковном Красногорске. Её организовали чиновники, которые хотели с помощью тысяч доносов на коллег повысить рейтинг района. Предположительно, чиновники пытались поднять престиж своего района, снизив рейтинг соседей. Они стали платить нанятым фотографам, чтобы те снимали недочёты в соседних районах, и все фотографии выкладывали в региональные сервисы или Центр управления Мособласти. Например, в Химках, Одинцове и ещё 15 муниципалитетах Подмосковья массово фиксировали жалобы на ямы и нарушения благоустройства. Чем дольше местные власти не устраняли проблемы, тем сильнее падал их рейтинг. Ежедневно могло оформляться до трёх тысяч таких доносов.

Чем больше жалоб уходило в адрес соседей, тем хуже становились их показатели в областном рейтинге. На этом фоне Красногорск выглядел образцовым и уверенно поднимался в таблице. При одном из подведомственных учреждений создали отдел — «Управление аналитики», который занимался не аналитикой, а координацией этой фотоохоты. В день удавалось сделать до двух тысяч снимков. Когда о схеме стало известно, народ воспринял её в основном иронично-положительно, поскольку фотографировались реальные недочёты.

