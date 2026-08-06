США нарастили снабжение Украины разведданными, британский министр пообещал поддерживать Украину "пока она не одержит победу"

Британия будет поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу» в конфликте, пообещал новый министр обороны королевства Уэс Стритинг в ходе своего первого визита в Киев:

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыл в Киев, где его встретил

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Сообщается, что

Байрамов проведёт ряд двусторонних встреч с «высокопоставленными должностными лицами». Лавров, встречаясь с Байрамовым, заявил, что от

ношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, подписанной президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. По словам Лаврова, подписание документа 22-го числа 2022 года имеет символическое значение.