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США нарастили снабжение Украины разведданными, британский министр пообещал поддерживать Украину "пока она не одержит победу"

Несколько американских законодателей, в том числе председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния), сенаторы Джон Корнин (республиканец от штата Техас), Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) отмечают, что "обмен разведданными между США и Украиной восстановлен до наблюдавшегося ранее высокого уровня".
Британия будет поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу» в конфликте, пообещал новый министр обороны королевства Уэс Стритинг в ходе своего первого визита в Киев: 
«Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу (...). И премьер-министр [Энди Бернем], и я сочли важным с самого начала продемонстрировать непоколебимую и недвусмысленную поддержку, которую это правительство оказывает Украине».
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыл в Киев, где его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Сообщается, что Байрамов проведёт ряд двусторонних встреч с «высокопоставленными должностными лицами». Лавров, встречаясь с Байрамовым, заявил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, подписанной президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. По словам Лаврова, подписание документа 22-го числа 2022 года имеет символическое значение.
 

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