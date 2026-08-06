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ВСУ атакуют российские регионы, погибший и десятки раненых в Курской, Белгородской, Брянской, Нижегородской, Ярославской областях

ВСУ атаковали частный дом в селе Козыревка Курской области, погиб пятидесятисемилетний мирный житель, ранены семь человек, в том числе трое - тяжело.
В Архангельском Шебекинского округа Белгородской области при атаке дрона на частный дом ранен мужчина, в Октябрьском при атаке дрона на автомобиль ранена женщина.
В посёлке Суземка Брянской области дрон-камикадзе ударил по двигавшемуся легковому автомобилю, ранены четыре девушки.
В Нижегородской области при отражении атаки украинских БПЛА ранены четверо, в том числе ребёнок.
В Ярославской области из-за массированной атаки ВСУ загорелись три частных дома, несколько многоквартирных домов получили повреждения. Обломки беспилотника попали в резервуар нефтеперерабатывающего завода, начался пожар. Две женщины и двое мужчин получили осколочные ранения
В Тверской области обломком БПЛА повреждён логистический комплекс "Вайлдберриз". 
Повреждено предприятие в Калининском районе Горловки (ДНР).

Следственный комитет России сообщает, что ущерб от вторжения украинских войск в Курскую область в 2024-2025 годах превысил 0,5 трлн рублей, погибшими числятся 640 местных жителей. При этом, по словам уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остаётся неизвестной.
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