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Под Екатеринбургом совершено покушение на главу "Уралдронзавода"

Машина главы предприятия "Уралдронзавод" Владимира Ткачука взорвана в посёлке Большой Исток Свердловской области, его водитель погиб, сам Ткачук в тяжёлом состоянии в реанимации, автомобиль полностью сгорел. «Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых является сам 35-летний Ткачук, с 2023 года они поставляются в войска. Особенностью дрона является высокая помехоустойчивость, способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ), низкая себестоимость.
Покушение на гендиректора «Уралдронзавода» является вторым за последние дни инцидентом с атаками на российских разработчиков и производителей дронов. 29 июля 2026 года в Туле было совершено покушение на Андрея Черезова, основателя компаний «Воздушный трактат» и «Русская лаборатория воздушного транспорта», разрабатывающих FPV-дроны семейства «Овод» для российской армии. Черезов получил три огнестрельных ранения, его состояние удалось стабилизировать.
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