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Нефтяники получили по демпферу в июле 113 млрд, Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов в 114 млрд

Нефтяные компании получили по топливному демпферу из российского бюджета в июле (за июнь) 113 млрд рублей, в июне (за май) - 210,6 млрд рублей, в всего за первые шесть месяцев 2026 года нефтяные компании получили из российского бюджета по демпферу 701,6 млрд рублей.
Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в августе 2026 года составят 114,23 млрд рублей.
По итогам первых семи месяцев 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 4,595 триллиона рублей, что на 16,7% меньше результата прошлого года.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года - бюджет РФ платит нефтяникам демпфер, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при более высоких экспортных ценах.

 

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