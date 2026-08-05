Нефтяники получили по демпферу в июле 113 млрд, Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов в 114 млрд

по топливному демпферу из российского бюджета в июле (за июнь) 113 млрд рублей , в июне (за май) - 210,6 млрд рублей, в в сего за первые шесть месяцев 2026 года нефтяные компании получили из российского бюджета по демпферу 701,6 млрд рублей. Нефтяные компании получили

Минфин РФ ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в августе 2026 года составят 114,23 млрд рублей .





По итогам первых семи месяцев 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 4,595 триллиона рублей, что на 16,7% меньше результата прошлого года.