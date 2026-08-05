Сборная России по зимнему плаванию заняла первые места на всех дистанциях

Спортсмены сборной России по зимнему плаванию заняли первое место на всех дистанциях, на которых были заявлены в первый день Кубка мира в Аргентине. "Российские спортсмены заняли первые места на всех заявленных дистанциях! Четыре золотые медали из четырех возможных", - говорится в заявлении Всероссийской федерации зимнего плавания.

Василиса Малаева и Петр Ясинский показали лучшее время в своих возрастных категориях на дистанции 25 м баттерфляем. Матвей Овсейчук получил золото на дистанции 100 м вольным стилем. Алексей Жарков оказался лучшим на дистанции 200 м брассом.

Соревнования проходят на дистанциях от 25 до 450 м в воде ледника Перито-Морено. Россияне выступают с гимном и флагом страны.

Кроме того, россияне, завоевав ещё две золотые медали, поднялись на третье место медального зачёта Чемпионата Европы по водным видам спорта.