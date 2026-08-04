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Собянин рассказал, что 40% всех пассажирских и всех грузовых перевозок в РФ происходит через Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел. "Москва является главным транспортом хабом нашей страны. Около 40% всех пассажиров нашей страны и около 40% всех грузов перемещаются через Московский транспортный узел", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите. Также предметом его гордости стало то, что агломерация Москвы насчитывает более 20 млн человек.
Таким образом, при проживании в московской агломерации седьмой части населения РФ, она занимает 40% пассажирских перевозок.
На практике это означает, что перелёты, например, из Ставрополя в Махачкалу или из Челябинска в Тюмень осуществляются через Москву.
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