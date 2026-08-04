коло 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел. "Москва является главным транспортом хабом нашей страны. Около 40% всех пассажиров нашей страны и около 40% всех грузов перемещаются через Московский транспортный узел", - сказал Собянин , выступая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что она V Международном транспортном саммите. Также предметом его гордости стало то, что агломерация Москвы насчитывает более 20 млн человек.