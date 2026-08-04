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РФ внесла самый большой вклад в миграционный прирост Киргизии

 

В 2025 году в Киргизию, по данным Национального статистического комитета, переехали 14,4 тысячи россиянТаким образом, РФ внесла главный вклад в миграционный прирост Киргизии. На втором месте Таджикистан, откуда приехали 905 человек. Среди стран, не входящих в СНГ, крупнейший поток пришелся на Турцию, откуда прибыли 546 человек. 269 человек приехали из Южной Кореи и 186 — из США.

По итогам первого полугодия 2026 года ВВП Киргизии вырос на 11,9 процента и достиг 10,9 миллиарда долларов. Таким образом Киргизия заняла первое место среди государств — членов ЕАЭС по темпам роста экономики.
Кроме того, Киргизия увеличила территорию за счет двух населённых пунктов Узбекистана - сёл Чон-Гара и Таш-Тобо. Причиной передачи двух населённых пунктов называют их этнический состав: в них проживают преимущественно этнические киргизы.
Днями ранее стало известно, что РФ будет ежемесячно до конца 2026 года поставлять в Киргизию 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов.
А год назад в Киргизии открыли бесплатный парк отдыха "Евразия", построенный Россией за 35 млн долларов. "Этот парк — подарок России Кыргызстану в честь 10-летия ЕАЭС", — сообщила депутат Государственной думы России, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
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