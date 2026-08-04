РФ внесла самый большой вклад в миграционный прирост Киргизии

В 2025 году в Киргизию, по данным Национального статистического комитета, переехали 14,4 тысячи россиян. Таким образом, РФ внесла главный вклад в миграционный прирост Киргизии. На втором месте Таджикистан, откуда приехали 905 человек. Среди стран, не входящих в СНГ, крупнейший поток пришелся на Турцию, откуда прибыли 546 человек. 269 человек приехали из Южной Кореи и 186 — из США.

По итогам первого полугодия 2026 года ВВП Киргизии вырос на 11,9 процента и достиг 10,9 миллиарда долларов. Таким образом Киргизия заняла первое место среди государств — членов ЕАЭС по темпам роста экономики.

территорию за счет двух населённых пунктов Узбекистана - сёл Чон-Гара и Таш-Тобо. Причиной передачи двух населённых пунктов называют их этнический состав : в них проживают преимущественно этнические киргизы. Кроме того, Киргизия увеличила

Днями ранее стало известно, что РФ будет ежемесячно до конца 2026 года поставлять в Киргизию 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов.