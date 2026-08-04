Банки сумели возместить 7% похищенных мошенниками у россиян средств

Во втором квартале 2026 года российские банки сумели предотвратить 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей и увеличили с 5,7 до 7% долю средств, которые были возмещены пострадавшим от действий мошенников, говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

Согласно приведенным данным, в апреле-июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5% меньше, чем в январе-марте. «Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей», — говорится в материалах.