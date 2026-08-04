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5 тысяч нелегалов остаются в Сеуте, среди массово нахлынувших в город мигрантов выявлены радикалы

Примерно пять тысяч нелегальных мигрантов - из десятков тысяч, нахлынувших в город в последних числах июля - ещё остаются в испанской Сеуте. Среди нелегалов было выявлено не менее десятка радикалов, ранее находившихся под следствием по делам о джихадистском терроризме. Оставшимся в Сеуте нелегалам начали раздавать еду и воду. Больше того: власти Испании выделят €25 млн на помощь несовершеннолетним мигрантам, прибывшим в Сеуту без сопровождения взрослых.
По данным правительства Испании, не менее 75 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты. Чиновница, опубликовавшая число незаконно прибывших в Сеуту мигрантов (49 тысяч, по её сведениям), была немедленно уволена.
Накануне массового нелегального пересечения границы анклава в соцсетях Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской) начали появляться публикации с информацией о том, что Испания якобы открывает границу с Марокко. Затем ряд пользователей стали распространять информацию о перемещении патрулей береговой охраны и публиковать видео о том, где именно можно пересечь границу. Уже через несколько часов мигранты начали стягиваться к границе, переполненные автобусы прибывали в соседний город Фнидек.
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