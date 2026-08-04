23% российских семей откладывают рождение второго ребёнка из-за стеснённых жилищных условий

"В рамках всех национальных целей и задач мы прежде всего должны создавать условия для того, чтобы наши потомки рождались в достаточном количестве. В малоэтажном жилье и ИЖС больше возможностей вырастить и воспитать детей - менее суетливая жизнь способствует тому, чтобы возникли мысли о рождении. Если люди живут в "человейниках" и носятся как белка в колесе, мы вымрем таким образом".