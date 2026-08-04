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23% российских семей откладывают рождение второго ребёнка из-за стеснённых жилищных условий

По данным исследования аналитического центра ДОМ.РФ, 23% семей с одним ребенком признались, что откладывают рождение второго из-за стеснённых жилищных условий, а 78% отмечают, что текущий метраж ограничивает социальную жизнь их детей. Каждая пятая строящаяся квартира в России относится к формату малогабаритного жилья. За пять лет трёшек в массовых новостройках стало вдвое меньше, и 63% молодых россиян надеются купить однушку.

Председатель Совета главных архитекторов РФ и главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отмечает:

"В рамках всех национальных целей и задач мы прежде всего должны создавать условия для того, чтобы наши потомки рождались в достаточном количестве. В малоэтажном жилье и ИЖС больше возможностей вырастить и воспитать детей - менее суетливая жизнь способствует тому, чтобы возникли мысли о рождении. Если люди живут в "человейниках" и носятся как белка в колесе, мы вымрем таким образом".
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64% россиян хотели бы жить в частных домах, хотя 66% россиян сейчас живут в отдельных квартирах, и лишь 31% - в домах. 51% проживающих в отдельной квартире представляют себе идеальное жильё в виде отдельного дома, а среди проживающих в индивидуальном доме тех, кто представляет идеальное жилье в виде квартиры, лишь 6%.

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