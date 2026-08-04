23% российских семей откладывают рождение второго ребёнка из-за стеснённых жилищных условий
- 04.08.2026, 10:29,
- Новости
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По данным и
сследования аналитического центра ДОМ.РФ, 23% семей с одним ребенком признались, что откладывают рождение второго из-за стеснённых жилищных условий, а 78% отмечают, что текущий метраж ограничивает социальную жизнь их детей. Каждая пятая строящаяся квартира в России относится к формату малогабаритного жилья.
За пять
лет трёшек в массовых новостройках стало вдвое меньше
, и 63%
молодых россиян надеются купить однушку.
Председатель Совета главных архитекторов РФ и главный
архитектор Московской области Александра Кузьмина отмечает:
"В
рамках всех национальных целей и задач мы прежде всего должны создавать условия
для того, чтобы наши потомки рождались в достаточном количестве. В малоэтажном
жилье и ИЖС больше возможностей вырастить и воспитать детей - менее суетливая
жизнь способствует тому, чтобы возникли мысли о рождении. Если люди живут в
"человейниках" и носятся как белка в колесе, мы вымрем таким
образом".
По данным
Всероссийского центра изучения
общественного мнения, 64% россиян хотели бы жить в частных домах, хотя 66%
россиян сейчас живут в отдельных квартирах, и лишь 31% - в домах. 51%
проживающих в отдельной квартире представляют себе идеальное жильё в виде
отдельного дома, а среди проживающих в индивидуальном доме тех, кто
представляет идеальное жилье в виде квартиры, лишь 6%.