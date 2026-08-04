Погибшие и раненые в Московской, Брянской, Белгородской, Ленинградской, Запорожской, Херсонской обл., ЛНР, Геленджике, Волгограде

В Лисичанске ВСУ ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан во время раздачи воды жителям, погибла семидесятипятилетняя женщина, водитель ранен. На автодороге между Новопсковом и Белокуракино атакован гражданский грузовик торгового предприятия, погиб 41-летний водитель

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результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Сватово тяжёлые ранения получила 88-летняя женщина.

Еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе, ранен 42-летний водитель. В Брянке атакована территория автостоянки, ранение получил 49-летний водитель такси. В Кременной ударом БПЛА ранен сорокалетний мужчина.