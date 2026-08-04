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Погибшие и раненые в Московской, Брянской, Белгородской, Ленинградской, Запорожской, Херсонской обл., ЛНР, Геленджике, Волгограде

 
Пять человек погибли и десять ранены, в том числе один - тяжело, в результате ночной атаки беспилотников на Московскую область. Пожары в муниципальном округе Чехов, в промзоне Новосёлок. Также повреждены электроподстанция и административное здание.
В селе Лобки Брянской области в результате удара дрона по автомобилю погиб водитель.
В Лисичанске ВСУ ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан во время раздачи воды жителям, погибла семидесятипятилетняя женщина, водитель ранен. На автодороге между Новопсковом и Белокуракино атакован гражданский грузовик торгового предприятия, погиб 41-летний водитель. В результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Сватово тяжёлые ранения получила 88-летняя женщина. Еще один удар пришелся по комбайну во время сельскохозяйственных работ в Старобельском муниципальном округе, ранен 42-летний водитель. В Брянке атакована территория автостоянки, ранение получил 49-летний водитель такси. В Кременной ударом БПЛА ранен сорокалетний мужчина. 
Скончалась женщина, тяжело раненая при атаке ВСУ на автобус в Шебекине 20 июля (Белгородская область). Тяжело ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Октябрьском. Ранены две женщины в Подкопаевке, ранен мужчина в Толоконном. 
Скончался мужчина, тяжело раненый при атаке ВСУ на Волгоград 31 июля.
Количество раненых в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58 человек, среди них 12 детей. Число погибших выросло до восьми человек, среди них четверо детей.
В Ленинградской области повреждения в складской зоне в Красном Бору, пожар на складе "Вайлдберриз", пожар в распределительном центре "Ленты", ранен один человек.
В Запорожской области в сёлах Долина и Скельки ранены женщина и мужчина, три человека ранены в Михайловском муниципальном округе. Около села Видножино БПЛА атаковал грузовик, ранен мужчина. В Бердянске дрон ударил по частному дому, там также ранен мужчина. В Токмакском округе из-за атаки ВСУ ранены двое подростков 2008 и 2010 годов рождения. На трассе "Новороссия" ранен сотрудник МЧС, тушивший подожжённые в предыдущей атаке машины.
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Новой Каховке Херсонской области, ранен один человек.
Также частично повреждён склад "Вайлдберриз" под Тверью.
 
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