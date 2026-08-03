32% американцев считают, что для детей в какой-то степени важна возможность учить русский

По данным американского Исследовательского центра Пью, 78% американцев считают важным, чтобы дети учили иностранный язык; в том числе 40% считают это очень важным, а 38% - в какой-то степени важным.

Из иностранных языков, предпочитаемых для изучения, с большим отрывом лидирует испанский: 53% американцев (из числа тех, кто в принципе придаёт значение изучению иностранных языков в школе) считают испанский очень важным, 31% - в какой-то степени. 20% считают очень важным учить китайский, это второе место по популярности, а на третьем латынь - 14% американцев считают очень важным изучение латыни в школе, хотя по "общей важности" (с учётом тех, кто хотя бы в какой-то мере признаёт значение языков) латынь уступает французскому, японскому и немецкому.

Русский в этом списке делит 8-9 место с корейским языком: по 9% американцев считают, что изучение этих языков очень важно, 23% американцев считают, что изучение русского в какой-то степени важно.

Демократы склонны изучать иностранные языки вдвое чаще, чем республиканцы. Иммигранты склонны желать изучения иностранных языков значительно чаще, чем рождённые в США (60% vs. 36% считают это очень важным). Также более склонны к изучению иностранных языков те, кто не считает США супердержавой.