 
﻿

32% американцев считают, что для детей в какой-то степени важна возможность учить русский

По данным американского Исследовательского центра Пью, 78% американцев считают важным, чтобы дети учили иностранный язык; в том числе 40% считают это очень важным, а 38% - в какой-то степени важным.
Из иностранных языков, предпочитаемых для изучения, с большим отрывом лидирует испанский: 53% американцев (из числа тех, кто в принципе придаёт значение изучению иностранных языков в школе) считают испанский очень важным, 31% - в какой-то степени. 20% считают очень важным учить китайский, это второе место по популярности, а на третьем латынь - 14% американцев считают очень важным изучение латыни в школе, хотя по "общей важности" (с учётом тех, кто хотя бы в какой-то мере признаёт значение языков) латынь уступает французскому, японскому и немецкому.
Русский в этом списке делит 8-9 место с корейским языком: по 9% американцев считают, что изучение этих языков очень важно, 23% американцев считают, что изучение русского в какой-то степени важно.
Демократы склонны изучать иностранные языки вдвое чаще, чем республиканцы. Иммигранты склонны желать изучения иностранных языков значительно чаще, чем рождённые в США (60% vs. 36% считают это очень важным). Также более склонны к изучению иностранных языков те, кто не считает США супердержавой. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В США крепчает отрицательное отношение к Израилю
» 42% американских мужчин считают себя "маскулинными", 51% думают, что сейчас труднее вступать в романтические отношения
» 72% американцев считают, что США больше не являются примером демократии
» Только половина американских родителей считают важным, чтобы у их детей были дети
» Инфляция -- первая проблема, которая волнует американцев, ковид -- последняя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пурпурные поля осоловевшего человечества

Пурпурные поля осоловевшего человечества

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Экономический терроризм против России: масштаб и цели

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Уроки Игоря Фроянова. К девяностолетию мастера

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - III

Transnistria. Игра на минном поле - II

Transnistria. Игра на минном поле - II

Хроники пикирующего передозировщика

Хроники пикирующего передозировщика

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

32% американцев считают, что для детей в какой-то степени важна возможность учить русский

  • 22:42
  • 192

В России продолжается рост количества наличных на руках у населения

  • 22:15
  • 230

Синхронистки взяли первую золотую медаль России на чемпионате Европы по водным видам спорта

  • 18:38
  • 355

В Пятигорске мигрант планировал устроить теракт, в Нижегородской области мигрантка надругалась над флагом РФ

  • 17:03
  • 389

13 погибших, более ста раненых в Геленджике, Крыму, Белгородской, Брянской, Владимирской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР, Чёрном море

  • 13:51
  • 594

На Землю падает всё больше космического мусора

  • 17:54
  • 945